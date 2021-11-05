С 9 ноября в Москве можно будет купить дешевые овощи по акции "Борщевой набор"

В Москве можно будет закупиться дешевыми овощами. С 9 ноября по 5 декабря на 37 межрегиональных ярмарках пройдет акция "Борщевой набор".

Пять наименований овощей будут продавать по сниженной цене. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

