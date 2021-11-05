Москвичи толпятся в очередях за фастфудом

Нерабочие дни в Москве еще не закончились. В городе по-прежнему не работают торговые центры, кафе и рестораны.

Рядом с фуд-кортами, работающими "на вынос", очереди. Люди сидят на ступеньках и лавочках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

