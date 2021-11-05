Жителям столицы рассказали, куда можно пойти в праздничные дни

Нерабочие дни сменились праздничными, и москвичи массово вышли гулять. В парках, музеях и театрах собираются длинные очереди.

О том, как Москва проводит выходные, что в эти дни закрыто и какие ограничения действуют, – в сюжете телеканала Москва 24.

