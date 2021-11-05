Москвичам рассказали об организациях, продолжающих работать в праздники

В период нерабочих и праздничных дней многие организации приостановили работу. Однако некоторые продолжают функционировать.

Больницы и поликлиники принимают пациентов в обычном режиме. Также график не меняли пункты вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус. А вот стоматологии работают только с экстренными случаями.

Центры "Мои документы" перевели большинство услуг в онлайн. Очно регистрируют только смерть и расторжение брака. Школы ушли на каникулы, в детских садах открыты дежурные группы для тех, чьи родители работают. Банки, аптеки, продуктовые магазины режим работы не меняли. А вот непродовольные, строительные магазины, а также центры бытовых услуг и цветочные лавки временно закрыты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

