Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 5 октября.

Гастрофестиваль "Московских сезонов" стартовал на Манежной площади. Тысячи тыкв и хризантем украсили территорию мероприятия. На фестивале представили различные блюда и напитки. Например, здесь можно попить облепиховый чай и съесть вишневый пирог.

Новый путепровод на северо-востоке Москвы готов на 90%, сообщил Сергей Собянин. Он свяжет три района – Алтуфьевский, Отрадное и Бибирево. Сооружение пройдет над грузовой железнодорожной веткой между улицей Костромской и Юрловским проездом.

В Москве увеличили размер штрафа за выгул собак без намордника. Теперь за такую прогулку на детской площадке придется заплатить до 3 тысяч рублей. Наказать владельца собак могут и за отказ делать своему питомцу прививки. Также выросли штрафы за неправильную перевозку животных.