05 октября, 16:15

Общество

Дождь ожидается в Москве 6 октября

Дождь ожидается в Москве 6 октября. По словам синоптиков, температура воздуха в столице останется на 3–5 градусов выше климатической нормы.

Жители города смогут увидеть на термометрах отметку в 11–12 градусов. Москвичей ждет не только комфортная температура, но и красивый пейзаж за окном, в столице началась золотая осень.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

