Дождь ожидается в Москве 6 октября
Дождь ожидается в Москве 6 октября. По словам синоптиков, температура воздуха в столице останется на 3–5 градусов выше климатической нормы.
Жители города смогут увидеть на термометрах отметку в 11–12 градусов. Москвичей ждет не только комфортная температура, но и красивый пейзаж за окном, в столице началась золотая осень.
