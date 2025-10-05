Дождь ожидается в Москве 6 октября. По словам синоптиков, температура воздуха в столице останется на 3–5 градусов выше климатической нормы.

Жители города смогут увидеть на термометрах отметку в 11–12 градусов. Москвичей ждет не только комфортная температура, но и красивый пейзаж за окном, в столице началась золотая осень.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.