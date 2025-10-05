Форма поиска по сайту

05 октября, 13:30

Общество

Фестиваль финансовой грамотности прошел в Москве

Девятый Фестиваль финансовой грамотности прошел в Москве. Его организовали столичный Департамент финансов, Центр финансовой грамотности, Банк России, Департамент образования и науки Москвы, а также многочисленные партнеры.

Тематические лекции, мастер-классы, практикумы и викторины прошли на более чем 200 площадках в разных районах столицы. Эксперты на личных примерах рассказывали гостям о способах сберечь и приумножить свои накопления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

