05 октября, 23:30Общество
Московские волонтеры доставили в Мариуполь 9 тонн гуманитарной помощи
Московские волонтеры доставили в Мариуполь 9 тонн гуманитарной помощи. Это продукты питания, средства личной гигиены, детские товары и предметы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Волонтеры развозят помощь по социальным учреждениям, в том числе, в дом-интернат, где проживают более 130 человек, включая эвакуированных из районов боевых действий. Добровольцы также поддерживают местные волонтерские организации.
