05 октября, 09:30

Общество

Температура воздуха составит 13 градусов в Москве 5 октября

Температура воздуха составит 13 градусов тепла в Москве 5 октября. По словам синоптиков, ближе к вечеру в столице ожидаются дожди.

Начиная с понедельника, 6 октября, в столице будет уплотняться слой облаков. Осадки все также возможны, но сильных дождей, как и заморозков, не предвидится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагородвидеоДмитрий Козачинский

