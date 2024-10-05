Новости регионов: первый снег выпал в Магаданской области

Первый снег выпал в Магаданской области. Осадки оказались обильными. Снег засыпал здания и дороги. Местные жители оказались вынуждены убирать его на улицах и чистить свои автомобили. Некоторые сразу же приступили к лепке снеговиков. На данный момент снег покрывает больше четверти территории России, сообщили синоптики.

В Ачинске Красноярского края грузовик упал в реку. Машина ехала по понтонному мосту. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль протаранил ограждение с левой стороны и упал в воду. На месте работают оперативные службы, специалисты исследуют дно реки. Водитель все еще может оставаться в салоне машины.

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