Синоптики рассказали о погоде в столице 6–8 октября

Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве 6–8 октября. По прогнозам метеорологов, в ближайшие три дня выпадет более половины месячной нормы осадков.

Отмечается, что желтый уровень погодной опасности объявили на пятницу, 6 октября, из-за порывистого ветра. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Также прогнозируется, что в ночь на 8 октября ожидается низкое атмосферное давление – 720 миллиметров.

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