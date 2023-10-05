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05 октября, 14:45

Общество

Синоптики рассказали о погоде в столице 6–8 октября

Синоптики рассказали о погоде в столице 6–8 октября

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Более половины месячной нормы осадков выпадет в Москве за три дня

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Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве 6–8 октября. По прогнозам метеорологов, в ближайшие три дня выпадет более половины месячной нормы осадков.

Отмечается, что желтый уровень погодной опасности объявили на пятницу, 6 октября, из-за порывистого ветра. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Также прогнозируется, что в ночь на 8 октября ожидается низкое атмосферное давление – 720 миллиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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