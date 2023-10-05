В РФ предложили передавать в собственность ветеранам боевых действий землю для дачи

Депутаты предложили бесплатно передавать в собственность ветеранам боевых действий землю для дачи. Речь идет о садовых и огородных участках, а также территориях под индивидуальное строительство.

Законопроект с поправками в Федеральный закон "О ветеранах" внесли в Госдуму РФ. До 2005 года эта категория граждан могла получать бесплатную землю, но потом льготу заменили на денежную выплату. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



