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05 октября, 07:15

Общество

В РФ предложили передавать в собственность ветеранам боевых действий землю для дачи

В РФ предложили передавать в собственность ветеранам боевых действий землю для дачи

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Депутаты предложили бесплатно передавать в собственность ветеранам боевых действий землю для дачи. Речь идет о садовых и огородных участках, а также территориях под индивидуальное строительство.

Законопроект с поправками в Федеральный закон "О ветеранах" внесли в Госдуму РФ. До 2005 года эта категория граждан могла получать бесплатную землю, но потом льготу заменили на денежную выплату. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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