05 октября, 23:45Общество
Новости часа: военкоматы начнут получать списки сотрудников ИТ-компаний на отсрочку
Мобилизованные добровольно депутаты скоро отправятся на подготовку и боевое слаживание, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Военкоматы на днях начнут получать списки сотрудников ИТ-компаний на отсрочку, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
Девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Подмосковье, сообщили в пресс-службе МВД.
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