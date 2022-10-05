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Новости

05 октября, 23:45

Общество

Новости часа: военкоматы начнут получать списки сотрудников ИТ-компаний на отсрочку

Новости часа: военкоматы начнут получать списки сотрудников ИТ-компаний на отсрочку

Минцифры РФ предлагает рассматривать жалобы по вопросам мобилизации от 3 до 5 дней

Новости часа: РФ начинает работы по проектированию новой космической станции

Минтруд РФ рассказал о сроках предоставления кредитных каникул мобилизованным

Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в Москве и Подмосковье

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Мобилизованные добровольно депутаты скоро отправятся на подготовку и боевое слаживание, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Военкоматы на днях начнут получать списки сотрудников ИТ-компаний на отсрочку, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Подмосковье, сообщили в пресс-службе МВД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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