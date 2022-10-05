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Новости

05 октября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях прошедшего дня

Москвичам рассказали о главных новостях прошедшего дня

Новости часа: москвичей предупредили о тумане до утра 6 октября

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Москвичей просят пересесть на общественный транспорт. Ливень и ремонт дорог парализовали город. На дорогах много мелких аварий. Местами пробки в 7 и 8 баллов. Сложнее всего сейчас в центре, на Третьем транспортном кольце в районе Нижегородской эстакады, Садовом кольце, на МКАД в районе Липецкой улицы и на вылетных магистралях по направлению в Московскую область. Водителей просят быть осторожными.

В столице утвердили более десятка мер поддержки для семей мобилизованных. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин. Между тем в городе по-прежнему работают временные пункты мобилизации. Они расположены в Музее Москвы, в театре Романа Виктюка и на ВДНХ.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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