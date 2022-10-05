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Общество

В Ростуризме объяснили, как путешествовать в условиях частичной мобилизации

В Ростуризме объяснили, как путешествовать в условиях частичной мобилизации

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Ростуризм разъяснил, как россияне могут путешествовать в условиях частичной мобилизации. Ответы на самые часто задаваемые вопросы разместили на портале "Объясняем.рф".

Мужчинам призывного возраста не запрещено выезжать за пределы своего региона или за границу. В случае, если гражданина остановили на паспортном контроле, но повестка не приходила, необходимо запросить документ с основаниями, по которым его не выпустили. Затем предоставить его туроператору, чтобы минимизировать расходы.

В случае, если был куплен тур за границу или по России, а человека мобилизовали, то нужно предоставить документы турагенту. Можно переоформить путевку на другого человека, изменить состав участников тура, аннулировать его. Деньги возместят, но за вычетом расходов турагента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществотуризмвидеоНаиль Губаев
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