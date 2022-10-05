В центр поддержки семей мобилизованных уже обратились 62 человека – Ракова

За четыре дня работы в центр поддержки семей мобилизованных обратились 62 человека. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, много запросов связано с устройством ребенка в детсады и школы. Такие вопросы получается решить за день. Еще женщины часто просят помочь с трудоустройством. Специалисты готовы оказать родным мобилизованных юридическую и психологическую помощь.

Этот центр открыт на базе офиса "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского в столице. Работает он без выходных с 09:00 до 20:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.