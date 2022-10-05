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Общество

Минобороны РФ показало кадры медподготовки мобилизованных россиян в Ростовской области

Минобороны РФ показало кадры медподготовки мобилизованных россиян в Ростовской области

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Мобилизованные россияне проходят медицинскую подготовку на полигонах Ростовской области. Кадры учебы показало Минобороны.

Призванные из запаса изучают основы, необходимые для оказания первой помощи раненым на поле боя. Как рассказали санитарные инструкторы, добраться до пострадавшего под обстрелом крайне сложно, нельзя даже встать, чтобы наложить жгут и перевязать рану.

Все военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации, получают аптечку и необходимый медицинский инвентарь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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