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Политика

Новости часа: обязывать мобилизованных самостоятельно покупать экипировку незаконно

Новости часа: обязывать мобилизованных самостоятельно покупать экипировку незаконно

Новости часа: москвичей призвали отказаться от поездок в часы пик из-за дождя

"Я родился здесь, здесь мое место": призывник рассказал о своем отношении к мобилизации

Магазины турецкой одежды откроют вместо H&M в ТЦ "Афимолл"

Новости часа: детей мобилизованных москвичей зачислят в детсады с 1,5 лет вне очереди

Специалисты рассказали о ситуации с продажами полевых аптечек и экипировки в РФ

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 5 октября

Новости часа: дети мобилизованных москвичей будут бесплатно посещать детсады и секции

H&M закрыл 40% своих магазинов в России

"Считаю долгом защищать Родину": доброволец рассказал о своем отношении к мобилизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обязывать мобилизованных самостоятельно покупать экипировку незаконно, сообщил портал "Объясняем.рф".

Если семьям мобилизованных будет недостаточно городских мер поддержки, им помогут индивидуально. Об этом сообщил Сергей Собянин.

ЕС принимает новый пакет санкций против РФ. Они будут включать потолок цен на нефть, заявило представительство Чехии.

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