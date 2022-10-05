Новости часа: обязывать мобилизованных самостоятельно покупать экипировку незаконно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обязывать мобилизованных самостоятельно покупать экипировку незаконно, сообщил портал "Объясняем.рф".

Если семьям мобилизованных будет недостаточно городских мер поддержки, им помогут индивидуально. Об этом сообщил Сергей Собянин.

ЕС принимает новый пакет санкций против РФ. Они будут включать потолок цен на нефть, заявило представительство Чехии.