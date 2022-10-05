13:15Общество
"Я родился здесь, здесь мое место": призывник рассказал о своем отношении к мобилизации
Москвичи продолжают приходить во временные мобилизационные пункты в городе. Они работают на ВДНХ, в Музее Москвы, Театре Романа Виктюка и в других местах. Эти площадки выбрали из-за удобного транспортного расположения и близости к военкоматам. Также в Москве действует горячая линия, где ответят на все вопросы по частичной мобилизации.
"Я пошел в армию с намерением, что я мужчина. Я знал, что меня могут в любой момент призвать. Я родился здесь, здесь мое место. Не хочу, чтобы кто-то не относящийся к РФ и являющийся нашим врагом, пришел в мою семью", – рассказал один из призывников.
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