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Общество

"Считаю долгом защищать Родину": доброволец рассказал о своем отношении к мобилизации

"Считаю долгом защищать Родину": доброволец рассказал о своем отношении к мобилизации

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Москвичи продолжают приходить во временные мобилизационные пункты в городе. Они работают на ВДНХ, в Музее Москвы, Театре Романа Виктюка и в других местах. Эти площадки выбрали из-за удобного транспортного расположения и близости к военкоматам. Также в Москве действует горячая линии, где ответят на все вопросы по частичной мобилизации.

"Я доброволец. Считаю своим долгом защищать Родину. Это волнительный процесс. Переживают родители, семья, но все поддерживают и ждут обратно", – рассказал один из пришедших в военкомат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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