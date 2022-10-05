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11:30

Общество

Банки РФ начали принимать заявления о кредитных каникулах для участников спецоперации

Банки РФ начали принимать заявления о кредитных каникулах для участников спецоперации

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Российские банки начали принимать заявления о кредитных каникулах для участников спецоперации. Отсрочку от платежей могут оформить не только сами военнослужащие, но и их родственники.

Каникулы действуют ровно столько, сколько длится контракт с Минобороны. Еще дается 30 дней после окончания службы.

На какие займы распространяется отсрочка? Какие документы нужны для заявления? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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