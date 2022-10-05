Банки РФ начали принимать заявления о кредитных каникулах для участников спецоперации

Российские банки начали принимать заявления о кредитных каникулах для участников спецоперации. Отсрочку от платежей могут оформить не только сами военнослужащие, но и их родственники.

Каникулы действуют ровно столько, сколько длится контракт с Минобороны. Еще дается 30 дней после окончания службы.

На какие займы распространяется отсрочка? Какие документы нужны для заявления? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.