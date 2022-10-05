"Реагировать на каждый сигнал": Чернышенко рассказал о сервисе обжалования повесток

Москвичи продолжают приходить во временные мобилизационные пункты в городе. Все площадки выбрали из-за удобного транспортного расположения и близости к военкоматам. Также в Москве действует горячая линия, где ответят на все вопросы по частичной мобилизации.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о двух новых сервисах для граждан по частичной мобилизации. На госуслугах теперь есть сервис "Стать добровольцем". Еще на сайте запущен сервис для обжалования ошибочных решений по повесткам.

"Поставлена задача реагировать на каждый сигнал от граждан, которые ошибочно призваны в рамках частичной мобилизации. На госуслугах запущен специализированный сервис для обжалования таких решений", – рассказал вице-премьер.

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