Жители Боброва пожаловались, что не могут по утрам добраться в Москву

Жители поселка Боброво в Ленинском районе Подмосковья пожаловались, что не могут по утрам добраться до работы в Москву. По их словам, чтобы уехать до станции метро "Бульвар Дмитрия Донского", приходится больше часа стоять в очереди на маршрутку

Проблемы с транспортом были и раньше, но в сентябре сдали новостройки, поэтому жителей стало больше. Однако количество маршруток не изменилось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.