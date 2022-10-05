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Общество

Жители Боброва пожаловались, что не могут по утрам добраться в Москву

Жители Боброва пожаловались, что не могут по утрам добраться в Москву

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Жители поселка Боброво в Ленинском районе Подмосковья пожаловались, что не могут по утрам добраться до работы в Москву. По их словам, чтобы уехать до станции метро "Бульвар Дмитрия Донского", приходится больше часа стоять в очереди на маршрутку

Проблемы с транспортом были и раньше, но в сентябре сдали новостройки, поэтому жителей стало больше. Однако количество маршруток не изменилось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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