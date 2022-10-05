Россияне рассказали, сколько должны платить преподавателям

День учителя отмечается в России 5 октября. К празднику социологи провели опрос и выяснили, сколько, по мнению россиян, должны платить преподавателям.

Самую высокую зарплату предложили москвичи. Достойной назвали сумму в районе 120 тысяч рублей. Чуть меньше сумму назвали в Петербурге – 95 тысяч в месяц. Меньше всего предложили учителям жители Краснодара и Самары – чуть больше 60 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.