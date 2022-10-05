Совет Федерации освободил мобилизованных от пеней за ЖКХ

Совет Федерации освободил мобилизованных от пеней за коммунальные услуги ЖКХ. Решение коснулось не только просроченных, но и неполных платежей.

А какую адресную помощь получат семьи призывников в Москве и куда обращаться за льготами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.