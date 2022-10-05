Ксения Собчак возмутилась специальной анкете для входа в грузинский бар

Не во всех зарубежных заведениях рады видеть россиян. Например, попытка попасть в грузинский бар для Ксении Собчак закончилась скандалом.

Ведущую возмутило требование заполнить для входа специальную анкету только для русских. Анкета есть в открытом доступе на сайте бара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.