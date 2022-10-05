Более 200 тыс мобилизованных прибыли в Вооруженные силы РФ – Шойгу

Уже более 200 тысяч мобилизованных прибыли в Вооруженные силы РФ. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Все мобилизованные начали проходить подготовку и боевое слаживание на 80 полигонах и в 6 учебных центрах ведомства. Кадры огневой подготовки показали на одном из полигонов Западного военного округа. Кроме огневой, в расписании у военных есть медицинская и инженерная подготовка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.