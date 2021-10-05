Заболеваемость коронавирусом кратно возросла по сравнению с прошлым годом – Голикова

Заболеваемость коронавирусом среди детей кратно возросла по сравнению с прошлым годом. Об этом на совещании Владимира Путина с членами правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Кратно, к сожалению, по сравнению с прошлым годом у нас возросла заболеваемость среди детского населения, связанная в основном с заболеваемостью в семьях, несвоевременном обращении к врачам и самолечением родителей. К сожалению, эти факты имеют место быть", – сказала Голикова.

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