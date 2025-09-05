Туристические поступления в бюджет Москвы составили 55 миллиардов рублей

По итогам прошлого сезона, туристические поступления в бюджет Москвы составили почти 55 миллиардов рублей. По словам аналитиков, чаще всего посмотреть столицу приезжают из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей, а также Республики Татарстан.

Жители города принимают участие в культурных мероприятиях города, а также посещают музеи и театры. Чем занимаются горожане и туристы в Москве – в эфире телеканала Москва 24.

