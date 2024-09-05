Феликс Царикати посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту

В Москве на улице Яблочкова продолжает работать единый пункт отбора на военную службу по контракту. Центр открыт ежедневно с восьми утра. Там в режиме одного окна можно подать заявление, оформить необходимые документы и подписать контракт с Вооруженными силами. Поддержать будущих бойцов в центр отбора приехал певец, музыкант, заслуженный артист России Феликс Царикати. Он исполнил патриотические песни и пожелал всем вернуться победителями.

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