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05 сентября, 22:15

Общество

Феликс Царикати посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту

Феликс Царикати посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту

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В Москве на улице Яблочкова продолжает работать единый пункт отбора на военную службу по контракту. Центр открыт ежедневно с восьми утра. Там в режиме одного окна можно подать заявление, оформить необходимые документы и подписать контракт с Вооруженными силами. Поддержать будущих бойцов в центр отбора приехал певец, музыкант, заслуженный артист России Феликс Царикати. Он исполнил патриотические песни и пожелал всем вернуться победителями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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