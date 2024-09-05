Певец Феликс Царикати посетил единый пункт отбора на военную службу в Москве

Заслуженный артист России Феликс Царикати посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Перед военнослужащими он исполнил патриотические песни и пожелал всем вернуться победителями.

В едином пункте отбора в режиме одного окна можно подать заявление, оформить необходимые документы и подписать контракт с ВС РФ. Прием граждан ведется каждый день.

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