Депутат МГД Медведев встретился с учащимися школы № 1409 в Хорошевском районе

Будущее журналистики, цензура, востребованность в профессии – эти темы стали главными на встрече журналиста и депутата Мосгордумы Андрея Медведева с учениками школы № 1409 в Хорошевском районе столицы. На встрече говорили о том, как развивается российское общество, как прошлое сказывается на мировоззрении молодого поколения.

Что необходимо, чтобы стать востребованным журналистом и владеть словом? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.