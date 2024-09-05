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Новости

05 сентября, 18:00

Общество

Депутат МГД Медведев встретился с учащимися школы № 1409 в Хорошевском районе

Депутат МГД Медведев встретился с учащимися школы № 1409 в Хорошевском районе

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Будущее журналистики, цензура, востребованность в профессии – эти темы стали главными на встрече журналиста и депутата Мосгордумы Андрея Медведева с учениками школы № 1409 в Хорошевском районе столицы. На встрече говорили о том, как развивается российское общество, как прошлое сказывается на мировоззрении молодого поколения.

Что необходимо, чтобы стать востребованным журналистом и владеть словом? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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