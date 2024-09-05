Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 15:45

Общество

Москвичи смогут обменять баллы "Миллиона призов" на скидки на полезные товары

Москвичи смогут обменять баллы "Миллиона призов" на скидки на полезные товары

"Атмосфера": температура воздуха вечером зафиксируется на отметке 17 градусов

Дерматолог прокомментировала тренд на употребление чеснока от прыщей

Жители Люберец пожаловались в полицию на устроившего салют поздно ночью мужчину

"Атмосфера": 17 градусов ожидается в Москве вечером 5 сентября

Участники ДЭГ на выборах депутатов Мосгордумы смогут выиграть до 5 тыс призовых баллов

"Мегаполия": демография

Новости часа: в онкостационарах Москвы установили семь новейших роботов для хирургии

Свыше 200 тыс вещей собрали в Москве для жителей Курской области

Житель Подмосковья создал гору из детских самокатов на территории школы

Участники электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы смогут выиграть до пяти тысяч призовых баллов и другие подарки от партнеров программы "Миллион призов". Отмечается, что для впервые голосующих онлайн или избирателей старшего поколения предусмотрен гарантированный приз в тысячу баллов. Баллы можно обменять на скидки на полезные товары.

Для получения баллов необходимо проголосовать онлайн на выборах депутатов в Мосгордуму и принять участие в розыгрыше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовыборывидеоЕвгений ДукоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика