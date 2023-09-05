Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

В Москве открыт единый пункт по отбору на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Перед походом рекомендуется записаться по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. Во время визита потребуются паспорт, военный билет, документы об образовании, а также свидетельство о браке и рождении детей при наличии.

"После армии вернулся два месяца назад. Отгулял дембель и все, думаю, пора ехать", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.