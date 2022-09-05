Температура воздуха в столичном регионе опустится до -2 градусов – МЧС

В Московский регион идут заморозки. МЧС обещают до -2 градусов в Подмосковье с 6 по 8 сентября.

Согласно прогнозу, максимум термометры покажут 0 градусов в ночные и утренние часы. Жителей просят помнить о правилах безопасности. Особенно это касается работы электробытовых, газовых устройств и самодельных нагревателей воздуха.

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