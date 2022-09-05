Жителей Подмосковья предупредили о заморозках до -2 градусов

В Подмосковье обещают заморозки в ближайшие два дня. В МЧС сообщили, что с 6 по 8 сентября температура в ночные и утренние часы будет опускаться до -2 градусов, максимум будет 0 градусов.

Жителей просят помнить о правилах безопасности. Особенно это касается работы электробытовых, газовых устройств и самодельных нагревателей воздуха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.