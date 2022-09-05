Распространение ковида в России замедлилось – Роспотребнадзор

Распространение ковида в России замедлилось. Об этом заявила глава Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме 5 сентября.

По словам Анны Поповой, ситуация не вызывает особого напряжения. А со временем коронавирус может стать сезонным заболеванием, которое будет протекать, как и остальные вирусы. Правда от него можно привиться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.