Участники онлайн-голосования на выборах мундепов смогут выиграть автомобиль

Участники онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов смогут выиграть автомобиль и другие подарки. В столице пройдет акция "Миллион призов".

Помимо машин будут разыгрывать баллы, которые потом можно будет обменять на промокоды и использовать в магазинах, аптеках, ресторанах и у других партнеров проекта. Один балл равен одному рублю. Как сообщили предприниматели, это выгодно и для бизнеса.

Впервые акция "Миллион призов" прошла в 2020 году. И как говорят рестораторы, это была существенная поддержка для бизнеса в разгар пандемии.

Всего в рамках акции разыграют более 600 тысяч подарков. Москвичам уже начали рассылать специальные коды. Для того чтобы использовать код и присоединиться к розыгрышу, нужно только проголосовать электронно. Кнопка "Проголосовать" появится в разделе, посвященном выборам на mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.