Температура воздуха в Москве будет ниже нормы в течение недели

Еще больше ощущения осени принесет погода москвичам. Северное течение пригонит в столицу арктический холод. Температура на рабочей неделе будет ниже нормы примерно на 5 градусов.

Днем 5 сентября ожидается не больше 12 градусов. По ночам термометры будут показывать в районе 5 градусов. В области возможны первые заморозки. Кое-где температура уже начала опускаться ниже нуля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.