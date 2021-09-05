В Москве сегодня выявлено 1542 новых случаев коронавируса

В Москве сегодня 1542 новых случая заболеваний COVID-19. Выздоровели за последние сутки 1158 человек.

В Подмосковье коронавирус выявили еще у 826 человек. Выписали по выздоровлению 1037 пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

