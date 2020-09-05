Бизнесмен Доронин подал в суд на Наоми Кэмпбелл – СМИ

Бизнесмен Владислав Доронин потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги. Речь идет об имуществе, которое осталось у британской модели после расставания с россиянином. Пара разошлась в 2013 году.

Иск на несколько миллионов долларов уже подан в суд, сообщает новостной портал TMZ. Там утверждают, что видели текст документа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.