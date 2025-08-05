Среда, 6 августа, станет самым жарким днем недели в Москве. Воздух прогреется до 27 градусов. При этом в настоящий период коммунальные службы города продолжают ликвидировать последствия непогоды.

В Истринском районе Подмосковья подтоплен поселок Рижские Зори, вода стоит на участках, по улицам можно передвигаться только на тяжелой технике или вплавь. Спасатели работают на месте, ведут откачку.

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