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05 августа, 17:15

Общество

6 августа станет самым жарким днем недели в Москве

6 августа станет самым жарким днем недели в Москве

В Москве коммунальщики продолжают устранять последствия дождей

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Почти 90% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы за сутки

Среда, 6 августа, станет самым жарким днем недели в Москве. Воздух прогреется до 27 градусов. При этом в настоящий период коммунальные службы города продолжают ликвидировать последствия непогоды.

В Истринском районе Подмосковья подтоплен поселок Рижские Зори, вода стоит на участках, по улицам можно передвигаться только на тяжелой технике или вплавь. Спасатели работают на месте, ведут откачку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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