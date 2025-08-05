Москвичи призвали соседей делиться кабачками

В одном из подъездов жилого дома в Москве появилось объявление, в котором жильцы напоминают, что в прошлом году делились с соседями кабачками. Однако в текущем году из-за неурожайного лета никаких предложений по раздаче плодов семейства тыквенных не появлялось.

Горожане негодуют и выражают надежду, что раздача повторится. В объявлении уточняется, что кабачки они готовы принять с благодарностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.