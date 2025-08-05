В России запретят произвольно лишать работников премии. Изменения вступят в силу уже 1 сентября.

Согласно новому закону, работодатель имеет право снизить размер премиальных выплат, но только на тот период, на который наложено дисциплинарное взыскание. При этом общее снижение зарплаты не должно превышать 20% в месяц.

Также руководителю запрещено занижать премии специально, чтобы вынудить работника уволиться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.