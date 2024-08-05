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05 августа, 17:20

M24.RU

Специалисты рассказали о подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы

Специалисты рассказали о подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы

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5 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция на тему "Готовимся к 80-летию Великой Победы: ЮЗАО".

Какие появились новые инициативы, посвященные сохранению исторической памяти, и какую роль играют в подготовке депутаты, историки, волонтеры и школьники? Об этом и многом другом рассказали:

  • депутат Мосгордумы Александр Семенников;
  • депутат Мосгордумы Наталия Метлина;
  • депутат Мосгордумы Людмила Гусева;
  • руководитель волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова;
  • директор краеведческого общества "Бутово" Антон Никулин.
обществопресс-конференция
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
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