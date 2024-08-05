05 августа, 17:20M24.RU
Специалисты рассказали о подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы
5 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция на тему "Готовимся к 80-летию Великой Победы: ЮЗАО".
Какие появились новые инициативы, посвященные сохранению исторической памяти, и какую роль играют в подготовке депутаты, историки, волонтеры и школьники? Об этом и многом другом рассказали:
- депутат Мосгордумы Александр Семенников;
- депутат Мосгордумы Наталия Метлина;
- депутат Мосгордумы Людмила Гусева;
- руководитель волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова;
- директор краеведческого общества "Бутово" Антон Никулин.