Специалисты рассказали о подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы

5 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция на тему "Готовимся к 80-летию Великой Победы: ЮЗАО".

Какие появились новые инициативы, посвященные сохранению исторической памяти, и какую роль играют в подготовке депутаты, историки, волонтеры и школьники? Об этом и многом другом рассказали: