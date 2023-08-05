Шойгу представил к званию Героев России отразивший атаку ВСУ экипаж танка "Алеша"

Разгромивший колонну украинской бронетехники экипаж танка "Алеша" получит звезды Героев России. Об этом сообщили в Минобороны.

Бойцы попали под массированный обстрел ВСУ на запорожском направлении. Они приняли решение вступить в бой. Как сообщили в ведомстве, в первые минуты экипаж вывел из строя два танка ВСУ. Затем в течение получаса уничтожил еще шесть бронетранспортеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.