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05 августа, 18:15

Общество

Шойгу представил к званию Героев России отразивший атаку ВСУ экипаж танка "Алеша"

Шойгу представил к званию Героев России отразивший атаку ВСУ экипаж танка "Алеша"

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Разгромивший колонну украинской бронетехники экипаж танка "Алеша" получит звезды Героев России. Об этом сообщили в Минобороны.

Бойцы попали под массированный обстрел ВСУ на запорожском направлении. Они приняли решение вступить в бой. Как сообщили в ведомстве, в первые минуты экипаж вывел из строя два танка ВСУ. Затем в течение получаса уничтожил еще шесть бронетранспортеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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