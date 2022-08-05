Жители Реутова отстояли парковку рядом с многоэтажным домом. На ее месте хотели построить огромный торговый центр. Сосновую аллею уже сравняли с землей.

Выяснилось, что небольшой участок сдали в аренду бизнесмену. Эта история дошла до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Лишь после возбуждения уголовного дела местные чиновники признали ошибку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

