Педагоги смогут сделать из школьного урока шоу на всю страну

Сделать из школьного урока шоу на всю страну – такая возможность появилась у российских педагогов. Министерство просвещения и телеканал "Россия" запускают новый проект по поручению президента.

Зрители смогут узнать о самых ярких и талантливых учителях, а школьники поймут, что учиться может быть легко и захватывающе. Семь участников, которые станут лидерами открытого голосования, выступят в финальном гранд-шоу и проведут самый увлекательный урок в своей карьере. Их учениками станут зрители в зале и телезрители, а также гости студии – известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино.

Проект позволит продемонстрировать интеллектуальный фундамент страны и поднять престиж важнейшей профессии. Подать заявку на участие в отборе можно до 10 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.