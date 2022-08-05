Температура воздуха в Москве не спала даже к вечеру

Жара в столице не спала даже к вечеру. Карта температуры показывает 25 градусов. Вся территория Москвы и Подмосковья окрашена в желтый цвет, что означает, что погода потенциально опасна.

Врачи рекомендовали прятаться от солнца и пить больше воды. Многие москвичи из-за жары выстроились в очередь к пляжу Северного речного вокзала. Кто-то ждал 10 минут, а кому-то пришлось стоять около часа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

