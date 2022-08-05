В столицу пришла редкая жара – 31 градус. Даже на севере Москвы не прохладнее.

Столичные коммунальщики проводили аэрацию несколько дней подряд. Машины распыляли воду над проезжей частью. Это помогает остудить асфальт и одновременно освежить воздух. Орошают улицы каждый раз, когда температура превышает 25 градусов. Подробнее – в эфире Москва 24.